A Milano il Green Retail Forum a Cascina Triulza

L'iniziativa si svolgerà nella giornata di martedì 18 ottobre dalle 9 alle 17 presso il Milano Innovation District, un luogo emblematico da cui far partire l'evento che vuole affermare che la sostenibilità non è più un'opzione e che è necessario stipulare un nuovo patto tra retail, consumatori e società

“Il futuro è fatto di scelte (e noi vogliamo anche le rose...)” è il titolo dell'iniziativa che vuole esprimere l’esigenza, per retailer e consumatori, di arrivare ad una scelta non più rimandabile. E di farlo tenendo presente che, anche ai tempi dell’inflazione al 10%, l’offerta deve tenere insieme tre dimensioni: sostenibilità, qualità e convenienza. I lavori si svolgeranno domani a Cascina Triulza, dalle 9 alle 17, presso il Milano Innovation District. Una location, quella di MIND, scelta perché rappresenta la città di domani. Un luogo di ricerca e formazione, impresa, tempo libero e socialità. Un luogo emblematico da cui far partire l’evento che vuole affermare che la sostenibilità non è più un’opzione e che è necessario stipulare un nuovo patto tra retail, consumatori e società.

“I consumatori non possono più rimandare scelte di sostenibilità” approfondimento Bonus batterie, l’agevolazione per sistemi di accumulo energia green “Il punto non è solo che è cambiato il mondo, in questi due anni” ha dichiarato Paolo Mamo, Presidente di Plef da febbraio 2021. “Il punto è come è cambiato il mondo e come far sì che il cambiamento necessario vada nella direzione indicata dagli ESG. I retailer hanno un ruolo importantissimo, in tutto questo. Perché rivestono un ruolo fondamentale nella società e perché siamo in un momento storico, con l’inflazione che sfiora il 10%, in cui chi commercia non può non sentire la sua responsabilità nei confronti dei cittadini-consumatori. Nello stesso tempo i cittadini consumatori non possono più rimandare scelte di sostenibilità nei loro consumi quotidiani: dalla filiera corta alla scelta di fornitori che mettano la lotta alle emissioni al centro del loro agire. In questa edizione cercheremo di capire quali sono le basi per un nuovo patto tra retailer e consumatori”.

I relatori approfondimento Energia, Italia ricava da rinnovabili 37% dell'elettricità che consuma Tra i relatori ci sarà anche Thomas Kolster, autore di Goodvertising e The Hero Trap, che interverrà a partire da una considerazione provocatoria: “Molti retailer raccontano delle belle storie: 'guarda come siamo verdi', 'guarda come siamo bravi a combattere il problema della plastica negli oceani'. Così, sorgono spontanee due grandi domande: a chi credere davvero e qual è il business case che sta dietro all’offerta di un prodotto veramente sostenibile”. Le quattro coordinate che hanno scandito i Green Retail Talks durante gli scorsi mesi – ossia Tempo, Spazio, Qualità e Convenienza – guideranno le tavole rotonde della giornata. Alcuni nomi: Giuseppe Zuliani, Direttore Customer Marketing e comunicazione di Conad; Renata Pascarelli, Direttrice Qualità di COOP, Martina Comparelli, attivista climatica ed esponente dei Fridays for Future, Emna Neifar Direttrice Commerciale di Cortilia, Rossella Brenna, AD di Unes, Luca Bottura, giornalista e autore radio tv, Caterina Sarfatti, Director Inclusive Climate Action presso C40. Swap party con Humana Nella seconda parte della giornata, spazio allo Swap Party realizzato in collaborazione con Humana People to People Italia: un’iniziativa che mira a dimostrare il forte valore dell’economia circolare. Dal 6 al 17 Ottobre sono stati raccolti oltre 250 capi usati nel cortile di Altavia. Per ogni capo inserito nelle eco box dedicate, è stato consegnato un token, scambiabile con un nuovo capo durante il Green Retail Forum. Tutto ciò che non verrà scambiato durante il forum entrerà nella filiera di Humana, contribuendo sia alla tutela ambientale che al sostegno di progetti di sviluppo nel mondo e di iniziative solidali in Italia. Infine, verrà presentato al pubblico il libro “Retail: il futuro è fatto di scelte”, che, partendo dalle considerazioni emerse durante i Green Retail Talks, tenta di ridisegnare le coordinate dell’innovazione nel campo del retail. Un libro che è anche una guida all’evoluzione della sostenibilità e delle sue sfide per la GDO, supportato da dati aggiornati, opinioni e testimonianze sulle evoluzioni dello scenario.