Covid Lombardia, bollettino: 8.771 casi. Tasso di positività al 19,9%

Il bollettino

Il numero dei ricoverati è in aumento nelle terapie intensive (due in più, in totale 16) ma in calo nei reparti ordinari (meno 36, in totale 1.065). Sono 16 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 42.708. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 2.379 contagi (di cui 946 in città), a Bergamo 813, a Brescia 1.078, a Como 722, a Cremona 312, a Lecco 320, a Lodi 220, a Mantova 367, a Monza e Brianza 785, a Pavia 427, a Sondrio 245 e a Varese 886.