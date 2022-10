Lombardia: raffreddore supera Covid, ma i positivi crescono del 126%

Grande incremento di contagi in Lombardia, con l'ultima settimana che ha registrato 46.605 positivi al Covid, in aumento del 47% rispetto ai sette giorni precedenti e del 126% nelle ultime due settimane. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari.

Influenza anticipata "colpa" del Covid

Come riporta il Corriere della Sera tuttavia gli esperti tengono d’occhio gli altri virus, a partire ovviamente da quello dell’influenza che ha già colpito molti italiani. Prematura comparsa dell’influenza dovuta anche al Covid, come ha dichiarato al quotidiano Elena Pariani, professore associato di Igiene all’università Statale e responsabile del laboratorio regionale Influnet e Covidnet: "Dopo una pandemia, sappiamo che si crea una situazione di incertezza rispetto alla successiva circolazione di altri virus" ha dichiarato Pariani.

Un nuovo virus



Il raffreddorre "batte" il Covid quindi nei tamponi, con il 45-50% di positivi rispetto al 7% del virus che negli ultimi due anni ha sconvolto il mondo. I pazienti contagiati dal rhinovirus di solito lamentano solo naso chiuso, tosse, mal di gola. Come spesso accade sono i bambini piccoli sono i più suscettibili visto che hanno trascorso i primi anni di vita in una sorta di bolla, con pochi contatti. Non esistono vaccini contro questi virus, ma contro l’influenza sì. La campagna in Lombardia è partita il 5 ottobre nei grandi hub, mentre i medici di famiglia e i pediatri hanno da poco cominciato a raccogliere le adesioni dei pazienti fragili, degli over 60 e dei ragazzi fino ai 14 anni.