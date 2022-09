Elezioni, Lega battuta da FdI a Pontida. Il sindaco: ce lo aspettavamo

Il sindaco di Pontida: “Il voto non si discosta dalla media della Bergamasca”

approfondimento

"Che le devo dire, non sono certo contento, ma ce l'aspettavamo, non posso parlare di risultato imprevisto, magari pensavo che Meloni non prendesse tutti questi voti", ha detto Pierguido Vanalli, sindaco di Pontida rispondendo all'AdnKronos. Per il primo cittadino leghista il paese è identificato con la Lega "perché siamo Pontida, ma il voto di domenica non si discosta dalla media della Bergamasca, il risultato è questo ovunque, non è che Pontida perché è Pontida, è al 100% leghista – ha aggiunto Vanalli – Era difficile ribaltare la situazione, la politica segue l'andazzo del momento. Tanti – ha concluso il sindaco di Pontida – a questo giro mi hanno detto 'ora proviamo con la Meloni, poi si vedrà'".