Brescia, 3 milioni in cantina abitazione coppia arrestata per evasione

Gli ultimi 3 milioni di euro in contanti sono stati recuperati nella cantina di un'abitazione. Sale così a 15 milioni di euro il valore del tesoro nascosto al Fisco e riconducibile alla coppia bresciana in carcere con l'accusa di essere a capo di un'associazione a delinquere in grado di emettere fatture false per oltre 500 milioni di euro ed evadere il fisco per 93 milioni di euro.