Riciclaggio ed evasione fiscale, 22 arresti in provincia di Brescia

Evasione fiscale, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sono alcuni dei reati contestati dalla Procura di Brescia nell'ambito di un'inchiesta che tra la notte e l'alba ha portato carabinieri e guardia di finanza nelle abitazioni di 27 persone residenti per lo più in Valtrompia e raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare, di cui otto in carcere, 14 agli arresti domiciliari e cinque obblighi di dimora. Sono ancora in corso sequestri di beni mobili e immobili per oltre 93 milioni di euro.