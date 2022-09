Brescia, 8 milioni seppelliti in giardino: coppia accusata di evasione

I due, che da alcuni mesi erano all'estero, si sono costituiti ieri, la donna in carcere a Verziano mentre l'uomo a Brescia

Hanno sotterrato oltre otto milioni di euro in contanti nei loro terreni in Franciacorta i due coniugi coinvolti nell'inchiesta sull'associazione a delinquere, finalizzata all'evasione fiscale e all'emissione di fatture per operazioni esistenti, scoperta dalla guardia di finanza nel Bresciano. L'inchiesta riguarda 77 persone iscritte nel registro degli indagati, 22 delle quali arrestate dalla Guardia di Finanza e dai carabinieri di Brescia. I due coniugi sarebbero al vertice dell'organizzazione.

I due si sono costituiti

Secondo le indagini, il gruppo avrebbe emesso fatture false per oltre 500 milioni di euro, evadendo 93 milioni di imposte. I due coniugi, che da alcuni mesi erano all'estero, si sono costituiti ieri, la donna in carcere a Verziano mentre l'uomo a Brescia. Hanno già fornito al proprio legale le prime ammissioni e davanti al gip sarebbero intenzionati a confessare il vorticoso giro di fatture false.