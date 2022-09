Mafia e affari, il Comandante Generale dell'Arma: “Al lavoro sul Pnrr”

Questa mattina, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, è intervenuto nella cinque giorni di studi promossa dall’Università degli Studi di Milano intitolata “Mafia, Stato, Politica” nel corso del Convegno sul contrasto alla Criminalità Organizzata. Focus particolare in tema di PNRR, in relazione al quale i Carabinieri sono all’opera nel monitorare “con sistematicità variazioni dell’oggetto sociale, trasformazioni societarie, cessioni o acquisizioni di rami d’azienda, modifiche cariche sociali e trasferimenti di sede” per verificare che nell’ambito dei relativi progetti “si tratti di dinamiche effettive e sane, non finalizzate a celare la possibile evoluzione mafiosa delle imprese”.