Brescia, trovati altri 1,6 milioni nascosti in casa da coppia evasori

Continua a crescere l'ammontare del denaro nascosto al Fisco dalla coppia di Brescia arrestata con l'accusa di essere a capo di un'associazione a delinquere che avrebbe emesso fatture false per oltre mezzo miliardo di euro e che in giardino aveva seppellito otto milioni di euro in contanti.

Denaro nascosto sotto il tetto

Come raccontato dal Giornale di Brescia, sotto il tetto dell'abitazione di proprietà della coppia la Guardia di Finanza ha trovato altri contanti. Si tratta di un milione e seicentomila euro in banconote divise in mazzette avvolte dal nastro isolante e nascoste in un secchio. Marito e moglie nell'interrogatorio di convalida dell'arresto hanno fornito le prime ammissioni.