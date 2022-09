Caso Eitan, il nonno Shmuel Peleg in tribunale a Pavia

L'uomo, è accusato di aver rapito il bambino, unico sopravvissuto al crollo della funivia del Mottarone, sottraendolo alla tutrice, la zia paterna Aya Biran, portandolo in Israele, dove è rimasto per tre mesi, fino alla decisione del Tribunale di Tel Aviv di farlo tornare in Italia

Si è presentato in tribunale, a Pavia, Shmuel Peleg, nonno materno del piccolo Eitan, unico sopravvissuto al crollo della funivia del Mottarone. È accusato del rapimento del bambino, avvenuto l'11 settembre di un anno fa. Nonno Shmuel è accusato di aver sottratto Eitan alla tutrice dell'epoca, la zia paterna Aya Biran, portandolo in Israele, dove è rimasto per tre mesi, fino alla decisione del Tribunale di Tel Aviv di farlo tornare in Italia. Atterrato all'aeroporto di Malpensa, Shmuel Peleg è entrato nel palazzo di giustizia di Pavia intorno alle 13. Il suo interrogatorio sarebbe ancora in corso.