Eitan, il tribunale di Tel Aviv respinge ricorso nonno Shmuel Peleg

Il piccolo, unico superstite della tragedia del Mottarone, “è stato rapito dall'Italia verso Israele e deve ritornare al suo abituale luogo di residenza in Italia”, ha deciso la Corte distrettuale respingendo il ricorso presentato dai legali di Shmuel Peleg contro la sentenza di primo grado favorevole ad Aya Biran Nirko, zia paterna. Ma per ora il bambino non tornerà nel nostro Paese: il tribunale ha sospeso l’esecutività della decisione in vista di un possibile ricorso alla Corte Suprema da parte dei Peleg Condividi

Il piccolo Eitan Biran, l'unico superstite della tragedia del Mottarone, deve ritornare in Italia. È quanto ha deciso il tribunale distrettuale di Tel Aviv, che ha respinto il ricorso presentato dai legali di Shmuel Peleg, nonno materno del bambino, contro la sentenza di primo grado favorevole ad Aya Biran Nirko, zia paterna. “Eitan Biran è stato rapito dall'Italia verso Israele e deve ritornare al suo abituale luogo di residenza in Italia", si legge nella sentenza, diffusa dai legali della famiglia Biran. Per il momento, però, il piccolo non tornerà nel nostro Paese: i legali della famiglia Biran hanno fatto sapere che il tribunale distrettuale ha sospeso l’esecutività della sentenza in vista di un possibile ricorso alla Corte Suprema da parte dei Peleg. È la stessa prassi seguita dopo la sentenza di primo grado che ha dato ragione ad Aya Biran Nirko.

Le reazioni vedi anche Funivia precipitata tra Stresa e Mottarone, le immagini dell’incidente Gli avvocati della famiglia Biran, Shmuel Moran e Avi Chimi, hanno detto di aver accolto con compiacimento la sentenza della corte distrettuale. “Speriamo – hanno aggiunto – che questo sia l'ultimo passaggio prima che Eitan torni alla sua famiglia e alla sua casa in Italia". La famiglia Peleg ha espreso invece rammarico per la sentenza. “Eitan – ha detto il portavoce della famiglia, Gadi Solomon – è un bambino israeliano ed ebreo i cui parenti avrebbero voluto che crescesse e fosse educato in Israele". Gli avvocati della famiglia Peleg hanno fatto sapere che stanno studiando la possibilità di ricorrere alla Corte Suprema.

Respinto l’appello contro la decisione del Tribunale della Famiglia leggi anche Eitan: mandato d'arresto internazionale per nonno, presentato ricorso I tre giudici della Corte distrettuale di Tel Aviv, compreso il presidente Shaul Shochat, hanno quindi esaminato e respinto l'appello presentato da Shmuel Peleg contro la decisione del magistrato del Tribunale della Famiglia Iris Ilotovich Segal secondo cui, in base alla Convenzione dell'Aja, Eitan è stato portato illegalmente in Israele dal nonno Peleg e deve tornare in Italia. In aula erano presenti tutte le parti: da Shmuel Peleg, destinatario di un mandato di cattura internazionale chiesto dalla Procura di Pavia per il rapimento, ad Aya Biran Nirko. Questa volta, al contrario della prima, c'era anche come "uditore" il Console italiano in Israele Emanuele Oldani. La scelta, ha spiegato la famiglia Biran, è perché "l'Italia è parte della Convenzione dell'Aja e Paese dal quale è stato rapito Eitan". Ammessa anche Esther Cohen Peleg, nonna materna ed ex moglie di Shmuel, pure lei inquisita in Italia per il rapimento.