Eitan, emesso mandato d'arresto internazionale per il nonno

Il gip di Pavia Pasquale Villani, spiega la Procura, ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di Shmuel Peleg, nonno di Eitan, il bimbo unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone del 23 maggio scorso, e di Gabriel Abutbul Alon, il 50enne che era alla guida della macchina con cui il bambino fu portato a Lugano per essere imbarcato su un aereo privato con destinazione Tel Aviv.

Le accuse

I due sono "accusati, unitamente alla connazionale Esther Athen Cohen", la nonna materna "dei reati di sequestro di persona, sottrazione e trattenimento di minore all'estero e inosservanza dolosa di provvedimento del Giudice" ai danni del bambino e della zia Aya Biran, "tutore legale dello stesso minore". Le misure cautelari giungono "a conclusione di una meticolosa e complessa attività d'indagine coordinata" dall'aggiunto Mario Venditti e dal pm Valentina De Stefano e "svolta in ogni fase dalla Squadra Mobile della Questura di Pavia". Dato che il nonno e l'autista, scrivono i pm, si trovano "in territorio estero, al fine di dare esecuzione a dette misure cautelari, sarà attivata la procedura volta all'emissione del mandato di esecuzione a livello internazionale e conseguente estradizione".

Il rapimento

Eitan, ricorda la Procura, "a seguito di una visita concordata tra la zia" e il nonno l'11 settembre "è stato condotto in Israele da quest'ultimo e da un terzo soggetto, poi identificato per il connazionale residente a Cipro", ossia Abutbul, "varcando il confine elvetico a bordo di un'autovettura presa a noleggio dallo stesso Peleg per giungere presso l'aeroporto di Lugano-Agno, da dove si sono poi imbarcati su un volo privato, noleggiato da una compagnia tedesca di noleggio charter al costo di 42mila euro" da Abutbul "con destinazione Tel Aviv". Gli investigatori, si legge ancora, "sviluppando e analizzando scrupolosamente i dati relativi al traffico telefonico e ogni altra informazione acquisita nel corso dell'attività di indagine, hanno riscostruito in dettaglio la pianificazione del reato da parte degli indagati, ricostruzione, peraltro, resa ardua attesi i presunti trascorsi di appartenenza militare degli indagati". Il nonno del piccolo è un ex militare in pensione. Lui e Abutbul si sono mossi, spiegano i pm, in "modo 'ombroso' sul territorio italiano con l'utilizzo anche di più autovetture a noleggio e comunicando tra loro con utenze telefoniche estere".

La nonna materna Esther, anche lei indagata nell'inchiesta dei pm pavesi, non è destinataria della misura cautelare perché, a quanto si è saputo, gli inquirenti hanno accertato che non era più in Italia l'11 settembre, giorno del sequestro, ossia era tornata in Israele prima che l'ex marito e il suo "aiutante" rapissero il piccolo. Avrebbe, comunque, partecipato alla pianificazione del rapimento assieme ai due uomini e per questo è indagata in concorso.

Attesa risposta di Israele

"Aspettiamo di vedere cosa succederà a livello internazionale, ossia la risposta delle autorità israeliane sul mandato d'arresto internazionale e poi procederemo con la chiusura indagini e con la richiesta di processo". Lo ha detto all'ANSA il procuratore Mario Venditti precisando che l'ordinanza di custodia cautelare che attiva il mandato d'arresto dovrebbe essere già stata "trasmessa" dalla Procura generale di Milano al ministero della Giustizia.

Per il gip sussiste pericolo di reiterazione del reato

Shmuel Peleg potrebbe rapire ancora Eitan se restasse in libertà: il pericolo di reiterazione del reato è contestato nell'ordinanza emessa dal gip di Pavia, su richiesta della Procura, e che ha portato ai due mandati d'arresto internazionali. Contestato anche il pericolo di inquinamento probatorio, mentre dai primi accertamenti risulta che l'autista israeliano lavorava per una agenzia di contractor con sede negli Usa.

Viaggi in Svizzera per pianificare rapimento

Per la Procura di Pavia "A ulteriore conferma della pianificazione del sequestro, vi sono inoltre i numerosi viaggi in Svizzera effettuati nelle giornate immediatamente precedenti l'11 settembre", giorno del rapimento, e accertati "grazie all'analisi del traffico telefonico, dove sia il Peleg", nonno materno di Eitan, "sia l'Alon Abutbul", autista "verosimilmente appartenente alla compagnia militare privata denominata 'Blackwater'", avevano "definito le fasi finali del progetto criminoso". La Procura spiega anche che "la condotta degli ex coniugi Peleg", ossia il nonno Shmuel e la nonna Esther "è stata contrassegnata anche da alcuni tentativi di corruzione al fine di agevolare il loro intento criminoso, come testimoniato da una cittadina israeliana, ormai da parecchi anni residente in Italia, la quale nel mese di luglio scorso era stata contattata telefonicamente per conto della Esther Athen Cohen", ossia la nonna materna, "con la proposta di aiutare la donna a portare il bambino in Israele in cambio di una cospicua ricompensa in denaro".

"Ostilità nei confronti della zia tutrice"

"Si è accertato, in particolare, come Shmuel Peleg e la ex moglie Esther Athen Cohen, nonni materni del piccolo Eitan" avessero "maturato nel tempo un sentimento di ostilità nei confronti della zia paterna tutore del minore Aya Biran Nirko, in quanto contrariati dalla decisione assunta dal Giudice Tutelare di affidare a quest'ultima il nipote", scrive ancora la Procura di Pavia. "Proprio in questa profonda convinzione che il nipote dovesse essere affidato alla famiglia materna e trasferito definitivamente nel suo paese di origine in Israele - spiega la Procura - trova origine il disegno criminoso messo in atto con lucida premeditazione e meticolosa organizzazione dagli indagati". E sempre "in tale ricostruzione si inserisce il coinvolgimento del connazionale" Gabriel Alon Abutbul, l'autista, "verosimilmente appartenente alla compagnia militare privata denominata 'Blackwater' e 'assunto' dai nonni materni per assisterli ed aiutarli nel loro progetto di trasferimento del piccolo Eitan in Israele".

Ieri i legali dei nonni materni di Eitan hanno chiesto al Tribunale di Pavia che la zia paterna Aya venga rimossa dall'incarico di tutrice con immediata sospensione e che venga nominato pro-tutore un avvocato terzo. Attualmente il piccolo si trova con la zia paterna in Israele.