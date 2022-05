Mottarone, un anno fa la strage. Madre vittima: "Abbandonati da tutti"

Mentre cammina sulla montagna dove oggi è in programma l'inaugurazione di un cippo ai caduti e una messa, la mamma di Elisabetta Personini afferma che dopo l'incidente "nessuno si è fatto sentire, ci hanno tutti abbandonato. Non ci hanno fatto neanche le condoglianze. È peggio del ponte Morandi". La donna chiede di "conoscere la verità e che giustizia sia fatta in fretta".

Famiglia materna di Eitan: "Continueremo a lottare per lui"

leggi anche

Funivia Mottarone, Tadini: mai visto controlli dove si spezzò il cavo

In una nota diffusa dal portavoce Gadi Solomon, l'intera famiglia materna del piccolo Eitan spiega che "Eitan è con noi nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Continueremo a lottare per lui perché cresca in Israele, la sua casa naturale, casa della sua famiglia, luogo di sepoltura dei suoi genitori e del fratellino". Anche se "siamo stati condannati" ad essere distanti da Eitan e a limiti di tempo per parlargli "non abbiamo mai rinunciato e non rinunceremo mai - ha continuato la nota - al diritto di far parte della sua vita e alla possibilità che lui torni in Israele".