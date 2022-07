Siccità Lombardia, assessore alla Montagna: “Situazione preoccupante”

In questo momento abbiamo 'zero neve' sulle montagne", mentre nello stesso periodo dello scorso anno "rilevavamo l'equivalente di 170 milioni di metri cubi di neve. Siamo al 61% in meno della risorsa idrica rispetto allo storico", ha spiegato Massimo Sertori

Per la siccità "la situazione in Lombardia è molto preoccupante sia per quanto riguarda l'acqua a uso irriguo, sia per ciò che concerne i livelli dei laghi", lo ha ribadito l'assessore regionale alla Montagna, Massimo Sertori, ricordando "che in questo momento abbiamo 'zero neve' sulle montagne", mentre nello stesso periodo dello scorso anno "rilevavamo l'equivalente di 170 milioni di metri cubi di neve. Siamo al 61% in meno della risorsa idrica rispetto allo storico".