Siccità Lombardia, Fontana: “Inviata richiesta di stato di emergenza”

Foroni: “Crisi non ha coinvolto il settore idropotabile”

Come sottolinea l'assessore al Territorio della Regione Lombardia, Pietro Foroni, l'attuale crisi idrica "non ha al momento coinvolto in maniera critica il settore idropotabile". Gli interventi volti a salvaguardare la popolazione e a fornirle assistenza, e quelli necessari per il ripristino della funzionalità delle reti infrastrutturali, sono 652 per i settori idropotabile ed irriguo (311 interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e 341 interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici), per un totale di 24 milioni di euro (di cui 10,7 milioni per interventi attivati o in corso di realizzazione e 14 milioni per 81 interventi da attivare). A tali attività vanno aggiunti ulteriori 67 interventi da realizzare per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi emergenziali, per un totale di 73,6 milioni di euro (di cui 27,1 milioni di euro per 54 interventi relativi il settore idropotabile e circa 46 milioni di euro per 13 interventi per il settore irriguo