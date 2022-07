Siccità Lombardia, assessore all'Agricoltura: “Danni per 500 milioni”

"Noi stimiamo, e lo abbiamo scritto nel documento che manderemo al governo, circa 4-500 milioni di euro di danni in Lombardia per raccolti andati persi o minor produttività", ha detto all'ANSA l'assessore lombardo all'Agricoltura, Fabio Rolfi, in merito alle conseguenze della siccità sull'agricoltura. (SICCITÀ IN ITALIA)