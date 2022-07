Siccità, il Centro Italia nella morsa: la situazione nelle regioni

9/10 ©Ansa

Del problema è pienamente investito il governo, assicura Mario Draghi, che sottolinea come questa crisi idrica abbia due fattori determinanti, da un lato il cambiamento climatico ma dall'altro "cause strutturali come la cattiva manutenzione dei bacini e della rete", con una dispersione che arriva anche al 30%. "Ci vuole un piano di emergenza", ha detto il premier. Occorrerà in particolare predisporre "un grande piano per l'acqua" e per questo sono già "stanziati nel Pnrr 4 miliardi ma occorrerà aumentare" le risorse