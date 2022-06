Siccità, Fontana: “Acqua per l'agricoltura garantita fino al 9 luglio”

“Poi se non dovesse piovere ci sarà un problema”, ha aggiunto il governatore lombardo parlando dell'emergenza idrica ascolta articolo Condividi

"Se non cambieranno le condizioni climatiche, con queste operazioni che abbiamo posto in essere, abbiamo la garanzia di acqua fino all'8-9 luglio poi se non dovesse piovere ci sarà un problema. E parlo di acqua per l'agricoltura", ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, in diretta a Skytg24, ospite di ‘Buongiorno’, parlando dell'emergenza idrica.

La siccità in Lombardia approfondimento Siccità, ecco le misure delle città contro lo spreco di acqua. FOTO "Ci sono state altre siccità ma non sono durate così a lungo. La Regione con il proprio assessorato competente è sul problema della siccità da oltre due mesi e mezzo - ha aggiunto Fontana - stiamo cercando di utilizzare l'acqua nel modo migliore, usando il bilancino per non sprecarla. A breve ci sarà un accordo con i gestori degli impianti idroelettrici del Trentino per avere il rilascio di acqua e dare da bere ai nostri agricoltori". “L'acqua per uso civile non è messa in discussione” "Per rassicurare i cittadini, l'acqua per uso civile non è messa in discussione, per ora non c'è nessun problema", ha proseguito il presidente della Regione. "Per l'uso civile al momento non abbiamo all'orizzonte problemi immediati, ma bisogna monitorare la situazione - ha aggiunto rispondendo alla domanda su un possibile razionamento - Abbiamo bisogno di pioggia e invitiamo i cittadini a non sprecare l'acqua".

Fontana: “È il Pd che mette in difficoltà il governo” approfondimento Regionali Lombardia, Moratti: “Disponibile da tempo per candidarmi" “Mi sembra che valga quello che ha detto Salvini, il governo non è messo in discussione da noi ma è il Pd che con le sue provocazioni inaccettabili cerca di creare difficoltà al governo”, ha poi proseguito Fontana parlando dell’appoggio al Governo della Lega. “Chi propone un argomento così in questo momento lo fa con il fine specifico di mettere in difficoltà il governo - ha aggiunto parlando di Ius Scholae - Bisogna chiederlo al Pd non alla Lega, sono loro che stanno creando difficoltà, per cercare di affrontare un tema divisivo che in questo momento non è all’ordine del giorno”. “Abbiamo tanti problemi da affrontare e serve un governo coeso - ha concluso -, che riesca a mettere in fila le preoccupazioni che abbiamo, presentare un argomento così significa creare delle tensioni”. “Il candidato della Lega alla Regione sono io” “Io sono disponibile e ho sempre detto che deve essere il centrodestra a decidere” chi sarà il candidato presidente alle prossime elezioni regionali del 2023, “io sono pronto e se venissi scelto lo farò con grande determinazione. Salvini ha garantito che il candidato della Lega sono io”, ha infine aggiunto Fontana. I rapporti con Letizia Moratti, vice presidente della Regione e assessore al Welfare che ha dato la disponibilità a candidarsi, “sono assolutamente quelli di sempre ci confrontiamo per problemi legati alla gestione della nostra Regione - ha concluso il governatore - In questo momento credo che si debba essere dedicati al lavoro concreto”.