Maltempo a Milano, decine di interventi per alberi caduti

Sono decine gli interventi che i vigili del fuoco di Milano stanno effettuando in queste ore in quasi ogni zona della città sulla quale, verso le 16, si sono abbattuti violenti temporali e forti raffiche di vento. Molte le chiamate ricevute in particolare per numerosi alberi abbattuti dal vento, al momento non si registrano feriti. Le temperature si sono abbassate sensibilmente, mentre in serata potrebbero esserci nuove piogge e anche grandinate. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A MILANO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)