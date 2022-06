Elezioni comunali, ballottaggio a Como: i candidati e come votare

A Como il 26 giugno si vota per il ballottaggio tra Barbara Minghetti, candidata del centrosinistra e Alessandro Rapinese, appoggiato da una lista civica. ( LO SPECIALE SULLE COMUNALI DI SKY TG24 - I DATI SULL'AFFLUENZA )

Domenica i cittadini di Como dovranno scegliere il nuovo sindaco, in corsa c'è Minghetti, esponente del centrosinistra, che alla prima tornata ha ottenuto 12.173 voti pari al 39,4%. Il secondo candidato ala ballottaggio è Rapinese, che con l'omonima lista civica al primo turno ha ottenuto 8.443 voti pari al 27,32% dei consensi. Esclusa dalla competizione elettorale la lista 'il Mugello' del centrodestra, la coalizione che ha governato negli ultimi cinque anni.

Come si vota

La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.