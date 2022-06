Elezioni, ballottaggio a Sesto San Giovanni: i candidati e come votare

A Sesto San Giovanni il 26 giugno si vota per il ballottaggio tra il sindaco uscente Roberto Di Stefano e Michele Foggetta ( LO SPECIALE SULLE COMUNALI DI SKY TG24 - I DATI SULL'AFFLUENZA .

La coalizione di centrodestra è capitanata dal sindaco leghista uscente Roberto Di Stefano (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Movimento Politico Libertas e le due civiche Di Stefano Sindaco e Amiamo Sesto). Lo sfidante è invece Michele Foggetta, che guida la coalizione “giallorossa” (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Sinistra italiana e le civiche Città in Comune e #Reinventiamosesto – Michele Foggetta Sindaco).

I risultati del primo turno

Nel primo turno Di Stefano ha ottenuto il 48,89% delle preferenze mentre Foggetta il 38,43%. Paolo Vino (Giovani Sestesi e Lista Popolare) è arrivato terzo raccogliendo il 6,27% e ha annunciato il suo apparentamento con Foggetta in vista del ballottaggio.

Come si vota

La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.