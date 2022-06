Elezioni comunali Sesto San Giovanni, i risultati delle Amministrative

L’affluenza è stata pari al 49,14 per cento degli aventi diritto al voto. Sono sei i candidati a contendersi la poltrona da sindaco. Ipotesi ballottaggio se nessuno supera il 50 per cento dei voti

Sono in sei ad aspirare alla poltrona di sindaco di Sesto San Giovanni (in provincia di Milano). In cinque tentano l’assalto al leghista Roberto Di Stefano, sindaco uscente. I cittadini hanno dovuto scegliere se dare ancora fiducia a lui oppure puntare sugli altri candidati. C’è anche l’ipotesi del ballottaggio nel caso in cui nessuno superi il 50 per cento dei voti (LO SPECIALE - TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE).

Chi sono i candidati

La coalizione di centrodestra è capitanata dal sindaco leghista uscente Roberto Di Stefano (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Movimento Politico Libertas e le due civiche Di Stefano Sindaco e Amiamo Sesto. L’avversario principale è invece Michele Foggetta che guida la coalizione “giallorossa” (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Sinistra italiana e le civiche Città in Comune e #Reinventiamosesto – Michele Foggetta Sindaco). Doppia lista civica per Paolo Vino: Lista Popolare X Vino Sindaco e Giovani Sestesi. Il gruppo Coalizione della Sinistra Sesto S.G. è invece guidato da Silvio Claudio La Corte. Un altro candidato di centrosinistra è Massimiliano Rosignoli con Sesto Liberale e Democratica. In corsa c’è anche Eleonora Tempesta con Italexit.

L’affluenza

L’affluenza alle urne a Sesto San Giovanni alle 23 era pari al 49,14 per cento degli aventi diritto. Il dato è in leggero calo rispetto all'ultima chiamata alle urne, quando l'affluenza era stata del 50,93 per cento.