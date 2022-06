Salone del Mobile, grande affluenza nella giornata inaugurale

Ha preso il via ieri la sessantesima edizione del Salone del Mobile di Milano nei padiglioni di Rho Fiera, che resteranno aperti fino al 12 giugno. Ottima la risposta del pubblico, che da due attendeva il ritorno dell’evento: lunghe code si sono registrate fin dalla prima mattina agli accessi, sia per chi ha raggiunto il polo fieristico in metropolitana, sia per chi è arrivato in auto. Gremiti anche i venti padiglioni della struttura, che ospitano gli oltre duemila espositori, italiani e stranieri, di cui 600 giovani designer under 35. Alla kermesse sono attesi migliaia di visitatori da Europa, Stati Uniti e Canada, ma anche da Arabia Saudita, India, Sud Est Asiatico ed Estremo Oriente. Tematiche centrali dell’edizione 2022 sono la sostenibilità e la transizione ecologica.

L’inaugurazione

“Una affermazione di coraggio e tenacia che va apprezzata”: ha definito così, l’edizione 2022 del Salone, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio di saluto inviato alla presidente del Salone, Maria Porro. "Dopo le sofferte restrizioni dovute alla pandemia - ha sottolineato il Capo dello Stato - segna il ritorno a un appuntamento di rilievo assoluto in un settore significativo dell'economia nazionale ed elemento di punta del Made in Italy". Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la manifestazione si conferma una "formula di successo che continua a crescere negli anni, ormai parte della città, vetrina del mondo", mentre il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ribadito il ritorno alla normalità "nella forma più completa". Presenti, in occasione del taglio del nastro, anche i ministri alle Pari opportunità e allo Sviluppo economico, Elena Bonetti e Giancarlo Giorgetti. Soddisfatto dell'avvio della manifestazione il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin: "È un traguardo, non scontato, di cui essere fieri, è la risposta migliore che il settore potesse dare dopo le difficoltà e le incertezze degli ultimi due anni". Incertezze che, ha aggiunto, "non sembrano però essere ancora finite". Sebbene il 2021 abbia segnato per la filiera legno-arredo "un anno al di sopra delle aspettative", con un fatturato alla produzione di quasi 50 miliardi di euro e un incremento del 14% sul 2019, Feltrin si è detto preoccupato "soprattutto dalla scarsità di materia prima legnosa a causa dello scenario internazionale".