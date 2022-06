Milano, Fuorisalone 2022: la guida agli eventi da non perdere

Da ieri al 12 giugno, ad affiancare il consueto Salone del Mobile, che giunge quest’anno alla 60esima edizione, c'è il Fuorisalone, ricco palinsesto di eventi in diverse zone della città.

Fuorisalone in Zona Tortona



Si inizia da via Tortona 31, casa di Archiproducts Milano, dove vanno in scena i mondi di Future Habit(At). Il layout 2022 della nuova Design Experience, realizzato in collaborazione con Studio Salaris e con la partecipazione di oltre 80 brand partner, indaga nuove risposte alle stesse grandi domande. Una, ad esempio, su come vivremo negli ambienti del futuro. Non solo. In programma il progetto Tortona Rocks#7 che si snoda tra Opificio 31, via Tortona, via Savona e via Bergognone. Uno degli highlight dell’edizione 2022 è l’installazione di arte pubblica WE by Truly Design Crew per IQOS, che, dopo l’installazione monumentale e site specific di Alex Chinneck del 2019, prosegue il percorso evolutivo aziendale tra arte e tecnologia. Infine, della Tortona Design Week fa parte anche il progetto The Floating Forest, la foresta galleggiante di Stefano Boeri Interiors in collaborazione con il marchio Timberland, installata sulle acque della Darsena fino al 12 giugno.

Fuorisalone di Brera

Il tema di qust'anno è “Progettare il presente, scegliere il futuro” con oltre 160 eventi ed esposizioni temporanee. Porsche per la prima volta alla Milano Design Week va in mostra a Palazzo Clerici con un’installazione immersiva The Art of Dreams dell'artista floreale Ruby Barber. Invece, la facciata del Circolo Filologico Milanese, con la collaborazione di 3M per le pellicole delle superfici, nell’ambito di Design Variations 2022 curata da MoscaPartners, sarà animata dall’installazione site-specific Cariatidi Contemporanee dell’artista Olimpia Zagnoli.

Fuorisalone di 5VIE

All’Headquarter di 5VIE, in via Cesare Correnti 14, il Centro Studi Poltronova presenta un focus sul lavoro del collettivo Archizoom Associati e Richard Yasmine, con l’installazione Woven Whispers, rappresenta su scala ridotta il nostro sistema sociale. Palazzo Turati ospita la sesta edizione di Masterly – The Dutch in Milano, l’evento dedicato al design, all’alto artigianato e all’arte olandesi.

Fuorisalone all'Isola

Tra le tante le realtà internazionali presenti vi saranno lo studio creativo spagnolo Masquespacio, con una vera e propria installazione immersiva, e lo studio di architettura UNSTUDIO che presenterà Future Perfect, un progetto che intende riproporre prodotti obsoleti conferendo loro un nuovo significato estetico ed etico allo stesso tempo.