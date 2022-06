Salone del mobile, al via domani la 60esima edizione

Inizia domani, martedì 7 giugno, a Rho Fiera la 60esima edizione del Salone del Mobile di Milano. Suddivisa in tutti e venti i padiglioni del polo fieristico, per 200mila metri quadrati di superficie occupati, la kermesse vedrà la partecipazione di duemila espositori, il 25% stranieri.

Gli eventi in programma

Tanti gli eventi in programma per l’edizione di quest’anno, come il Salone Internazionale del Mobile e il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo e Workplace3.0, le biennali, EuroCucina, con l’evento collaterale FTK: Technology For the Kitchen e il Salone Internazionale del Bagno. Torna anche S.Project, spazio trasversale ai diversi ambiti del progetto che ha debuttato con grande successo nel 2019. Ci sarà inoltre il SaloneSatellite con i suoi 600 talenti under 35.

Tematiche centrali dell’edizione 2022 sono la sostenibilità e la transizione ecologica. A tal proposito, tra gli ospiti figura l’architetto Mario Cucinella, promotore di percorsi etici e virtuosi del progettare, che realizzerà l'allestimento del padiglione 15 di S.Project col tema di Design with Nature. L’installazione vuole rappresentare, attraverso 1.400 metri quadrati di spazio, come sarà il futuro dell’abitare. La sostenibilità sarà alla base anche del lavoro di aziende e creativi che parteciperanno al Salone a cui è stato chiesto di pensare a prodotti, allestimenti e attrezzature che usino materiali di recupero, riutilizzabili e a basso impatto ambientale.

Gli incontri

La manifestazione sarà anche accompagnata da un programma di Talk, che il Salone del Mobile.Milano e il SaloneSatellite metteranno in scena dal 7 al 12 giugno nelle rispettive arene e online, in streaming. Tra questi, nel padiglione 15, Maria Cristina Didero, direttore curatoriale di Design Miami/ 2022, consulente e autrice, modererà gli interventi di Victoria Siddall, Direttore Non-Esecutivo di Frieze, Presidente e Trustee di Studio Voltaire, Co-Fondatrice e Trustee della Gallery Climate Coalition, Daan Roosegaarde, pensatore creativo, artista, innovatore e designer, Eva Feldkamp, Fondatrice e Direttrice di All in Awe, impresa sociale che connette architetti e designer con associazioni no-profit, per il talk “Sustainability: three different episodes”. Beatrice Leanza, curatrice che ha diretto istituzioni internazionali come il Museo di Arte, Architettura e Tecnologia di Lisbona e la Beijing Design Week di Pechino parlerà di “Radical Nature: The Design and Science of Worldbuilding” insieme ai designer e pensatori Marjan van Aubel, solar designer, Anab Jain, critical designer e co-fondatrice dello studio Superflux, e Liam Young, esponente della speculative architecture e regista. Un altro contributo alle diverse riflessioni viene da “GREEN GRADS. Una speciale iniziativa britannica per promuovere nuovi talenti e la cura del Pianeta”. Realizzato dall’editor di Design Exchange magazine, David Morris, per l’anteprima esclusiva al SaloneSatellite, il documentario di 25 minuti narra i risultati del progetto omonimo ideato e diretto dalla promotrice e critica del design Barbara Chandler e co-diretto da Michael Czerwinski per esplorare le “idee verdi” nate all’interno delle università del Regno Unito nel biennio scorso. Dopo la presentazione del 7 giugno, è prevista una replica al giorno.

Prezzi e biglietti

Per accedere al Salone del Mobile 2022, i visitatori possono acquistare i biglietti solo online previa registrazione al portale, che differenzia gli utenti tra operatori del settore (architetti, designer, buyer, decoratori d'interni, esportatori, etc) e privati. Gli operatori del settore potranno visitare la fiera dal 7 al 12 giugno dalle 9.30 alle 18.30. Il biglietto d'ingresso ha un costo di 30 euro, se acquistato prima del 6 giugno, altrimenti di 35 euro. Gli operatori possono scegliere di visitare la fiera anche in più giorni con biglietti cumulativi da 3 e 6 giorni con prezzi dai 55 agli 80 euro. Il pubblico è invece ammesso al Salone del Mobile.Milano solo nei giorni dell'11 e 12 giugno, dalle 9.30 alle 18.30, previo acquisto del titolo d'ingresso in prevendita a 30 euro o intero a 35 euro al giorno.