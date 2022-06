Salone del mobile, Sala a Sky TG24: Milano città internazionale

"Viviamo in un'epoca di incertezza e dobbiamo abituarci a gestirla, non so se parlerei di ripartenza ma certamente tutte le finestre che Milano vede le sfrutta", così il sindaco

"Viviamo in un'epoca di incertezza e dobbiamo abituarci a gestirla, non so se parlerei di ripartenza ma certamente tutte le finestre che Milano vede le sfrutta. Per il Salone del Mobile l'interesse è tantissimo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell'edizione 2022 del Salone del Mobile che si apre oggi, in diretta a Sky TG24. (SALONE DEL MOBILE)

Le dichiarazioni

In questo momento "sono cauto come è necessario che sia ma questo percorso deve portare la città a cambiare - ha aggiunto -, il tema della sostenibilità non è più una moda, faremo un lungo percorso che ci porterà alle Olimpiadi invernali. Inoltre per Milano il punto è confermarsi una città internazionale e aperta. Al Salone quest'anno mancano i russi ma da quello che mi hanno detto ci sono tanti coreani, anche tra gli espositori. Alla fine questo evento è talmente unico che trova sempre la sua formula".