Festa scudetto Milan, Berlusconi salta con i tifosi in piazza Duomo

Sorridenti e festanti, dalla terrazza di piazza Duomo, dove c'è stata la festa scudetto del Milan, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno scherzato con i tifosi rossoneri. Inoltre, In attesa del pullman della squadra, l'ex patron rossonero ha saltato al coro "chi non salta nerazzurro è". L'ex presidente e l'ex ad si sono complimentati con il club per la vittoria, ricordando il loro cuore rossonero anche ora che sono alla guida del Monza che cercherà di approdare in Serie A con la finale playoff di Serie B, in programma con il Pisa.