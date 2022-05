Ucraina, protesta attivisti davanti a controllata Gazprom a Milano

“Basta affari con chi finanzia le guerre. Il gas fossile uccide", si legge sullo striscione esposto dai manifestanti davanti alla Centrex. "Nel momento in cui finanziamo Gazprom, stiamo finanziando Putin e una guerra in cui parliamo da mesi", hanno spiegato

"Basta affari con chi finanzia le guerre. Il gas fossile uccide. Solidarietà a tutt* gli attivist* e le attivist* indagat* e perquisit*". È quanto si legge sullo striscione srotolato da un gruppo di antagonisti del collettivo Lambretta, Studenti Tsunami, volontari di Legambiente e appartenenti al movimento Fridays for Future, che hanno indetto una conferenza davanti alla sede milanese di Centrex, società controllata da Gazprom, dopo che alcuni di loro sono stati indagati e perquisiti - fra cui tre esponenti di Fridays for Future - per imbrattamento per aver scritto, lo scorso 19 marzo, sulla sede dell'azienda "Il gas fossile uccide".