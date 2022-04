Carol Maltesi, padre promuove raccolta fondi sui social per funerale

Il padre ha richiesto ai contatti sul web di effettuare una donazione per aiutare la famiglia a sostenere le spese: “L’offerta, anche minima, avrebbe un gran valore simbolico per noi”

Carol Maltesi, il padre al killer: “Ti aspetto fuori dal carcere”

"Carissimi amici di Carol Angie Deborah Maltesi, stiamo per fare una raccolta fondi così da aiutare lei e la sua mamma perché abbia un funerale dignitoso". Con queste parole, Fabio Maltesi ha richiesto ai contatti sul web di effettuare una donazione per aiutare la famiglia a sostenere le spese per il funerale. "L'offerta, anche minima, avrebbe un gran valore simbolico per noi". Nell'appello sul social vi sono gli estremi per poter contribuire alla donazione.