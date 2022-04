Carol Maltesi, il padre al killer: “Ti aspetto fuori dal carcere”

A scriverlo è Fabio Maltesi su Facebook, rivolgendosi a Davide Fontana: “Nessuna pietà per questo mostro, come ti sei permesso di togliere la vita e torturare il bel viso e il corpo della mia bimba anche dopo la sua morte”

"Perché non ci hai provato con me? Ti aspetto quando esci dal carcere, anche dopo 30 anni". È quanto ha scritto su Facebook Fabio Maltesi, padre della 26enne Carol, uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa reo confesso Davide Fontana, a Rescaldina (in provincia di Milano), rivolgendosi al killer (LE PAROLE DEL PADRE DELLA VITTIMA - LE DICHIARAZIONI DEL GIP - I RILIEVI)

Il post del padre

"Nessuna pietà per questo mostro", ha proseguito l’uomo, che abita in Olanda e negli ultimi giorni ha dedicato diversi post all'omicida della figlia. "Come ti sei permesso di togliere la vita e torturare il bel viso e il corpo della mia bimba, anche dopo la sua morte. Maledetto che hai distrutto la vita del mio angelo, togliendo via il diamante della mia di vita". Poi ancora: "Meglio che marcisci in cella di isolamento o che ci muori". Infine ha aggiunto: "Never kill a Maltesi, specially not my Carol Angie, figlia mia preziosa".