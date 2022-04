Yara, chiesta archiviazione indagine su deperimento Dna di Ignoto 1

"Non è emersa alcuna prova di un piano orchestrato allo scopo di depistare eventuali nuove indagini difensive, lasciando intenzionalmente deperire il Dna di Ignoto 1", per questo motivo la Procura di Venezia ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta in seguito alla denuncia presentata da Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della giovane