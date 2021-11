Massimo Bossetti vince un premio letterario con una poesia dal carcere

A rivelarlo è Claudio Salvagni, uno dei difensori del muratore di Mapello condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio avvenuto il 26 novembre 2010. Bossetti è arrivato terzo nel concorso “Scrittori dentro 2021”, ottenendo un premio di 100 euro

Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio avvenuto il 26 novembre 2010 (LE TAPPE DELLA VICENDA - NEGATO L'ACCESSO AI REPERTI ALLA DIFESA), “si sta cimentando nella scrittura e ha vinto un premio letterario”. A rivelarlo è l'avvocato Claudio Salvagni, uno dei difensori di Bossetti. “Se non sbaglio è arrivato terzo”, ha aggiunto il legale ospite della trasmissione Iceberg su Telelombardia. La notizia è riportata anche da Il Messaggero.