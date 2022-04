Caso pm Milano, presentato il ricorso contro l'assoluzione di Storari

La procura di Brescia cambia idea. Dopo che era stato fatto trapelare che non c'era la volontà di impugnare la sentenza con cui il gup Federica Brugnara lo scorso 7 marzo aveva assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato" il pm di Milano Paolo Storari, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio per il caso dei verbali di Piero Amara su una presunta loggia segreta Ungheria, è arrivata una mossa a sorpresa: il ricorso depositato ieri in appello per chiedere di ribaltare la decisione presa dal giudice al termine del processo con rito abbreviato.