Caso Csm, il pm di Milano Storari assolto: fatto non costituisce reato

Storari era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio per il caso dei verbali di Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria

Il pm di Milano Paolo Storari è stato assolto a Brescia con la formula 'il fatto non costituisce reato' al termine del processo in abbreviato. Lo ha deciso il gup Federica Brugnara. Storari era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio per il caso dei verbali di Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria.

Il legale: "Assoluzione è fine calvario"

"È stata una battaglia veramente difficile e l'assoluzione è la decisione più corretta". Così l'avvocato Paolo Della Sala ha commentato la sentenza. "La buona fede era stata riconosciuta dalla stessa procura - ha aggiunto -. Spero che questa decisione ponga fine al calvario a cui Storari è stato sottoposto per aver fatto il proprio dovere dal suo punto di vista". Storari, dopo la lettura del dispositivo era visibilmente commosso.