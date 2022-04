Si è presentato in aula stamani, per l'udienza preliminare davanti al gup di Milano Chiara Valori, Alberto Genovese, imprenditore del web imputato con l'accusa di aver violentato, dopo averle rese incoscienti con un mix di droghe, due ragazze, una, di 18 anni, durante una festa organizzata il 10 ottobre di due anni fa nel suo attico con vista sul Duomo e ribattezzato 'Terrazza Sentimento', l'altra, di 23 anni, sua ospite in una villa di lusso a Ibiza nel luglio precedente.

L'udienza

approfondimento

Chi è Alberto Genovese, l'imprenditore accusato di stupro

Oggi la difesa di Genovese, in detenzione domiciliare in una clinica per disintossicarsi, potrebbe presentare una richiesta di processo con rito abbreviato condizionato ad una serie di accertamenti. Imputata davanti al gup anche la sua ex fidanzata accusata di concorso nella violenza a Ibiza.