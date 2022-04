Guerra in Ucraina, a Milano manifestazione per la pace

A Milano manifestazione per dire no all'invasione russa in Ucraina e a tutte le guerre (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE DI SKY TG24 - I VIDEO E I REPORTAGE DALL'UCRAINA). Nel corso del pomeriggio il presidio organizzato in piazza Affari dalla Fai, Federazione Anarchici italiani, e dell'Unione sindacale italiana è confluito nel corteo di centri sociali e studenti partito da largo Cairoli.

Il presidio in piazza Affari

La manifestazione a piazza Affari è cominciata con "Il disertore", canzone suonata dalla Banda degli Ottoni e con una performance di un attore. Quest'ultimo si è versato addosso vernice rossa gridando che "la guerra si fa per denaro e il denaro è sporco e il denaro uccide". I circa 150 manifestanti della Fai sono partiti poco prima delle 16 da piazza Affari verso piazza Cordusio per unirsi con l'altro corteo, tra bandiere, striscioni anche contro la Nato e l'Eni e qualche fumogeno.