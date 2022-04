Incidente sul lavoro a Vimercate, cade dal ponteggio: grave 22enne

Cronaca

Covid, è finito lo stato di emergenza: cosa cambia da oggi

Dopo due anni termina la misura adottata dal governo per far fronte alla pandemia, e con essa anche il lavoro del generale Figliuolo. Novità anche nel campo della scuola, del lavoro, delle quarantene e degli obblighi vaccinali

Da oggi, 1° aprile, non è più in vigore lo stato di emergenza, iniziato due anni fa per far fronte alla pandemia di Covid-19. Con il passaggio a questa nuova fase cambiano anche diverse regole in materia di lavoro, scuola, Green Pass, mascherine e quarantene: ecco tutto quello che c’è da sapere

GREEN PASS - Da oggi non serve più avere il Super Green Pass per sedersi ai tavoli esterni di bar e ristoranti e per utilizzare i mezzi pubblici locali o regionali. Su aerei, treni e navi basta il Green Pass base, così come per accedere ai ristoranti al chiuso. Per entrare negli uffici pubblici, così come nei negozi, non è più richiesta l'esibizione del pass