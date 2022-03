Lavoro e sicurezza, nel 2021 tre morti al giorno

Nel 2021 ammontano a 1.221 i decessi sul lavoro. Le principali cause sono quasi sempre legate alla mancata prevenzione, all’assenza di protezioni adeguate e alla superficialità degli operatori: la necessità è quella di investire continuamente e maggiormente in verifiche e ispezioni ascolta articolo Condividi

In Italia ogni anno si consuma una tragedia di carattere sociale, quella delle morti e degli incidenti nei luoghi di lavoro. Gli infortuni, anche quelli con causa mortale, sono legati in larga misura all’assenza di protezioni, alla sottovalutazione dei rischi e all’inadeguata gestione degli impianti e delle attrezzature di lavoro. In contesti lavorativi che si evolvono e diventano più complessi, anche e soprattutto in relazione alle modifiche normative in corso nel settore della sicurezza, è fondamentale aumentare gli investimenti in verifiche e ispezioni.

I dati del 2021 Secondo i dati Inail aggiornati al 31 gennaio 2022, ammontano a 1.221 i decessi tra i lavoratori nel 2021, in calo di circa il 3,9% sul 2020 (1.270) ma sostanzialmente stabili rispetto al 2019, quando erano stati 1.219. Oltre 555.200 invece le denunce di infortunio registrate lo scorso anno, in lieve aumento rispetto al 2020 (+0,16%), quando erano state 554.340, ma in sensibile calo (-13,9%) in confronto al 2019 (644.702). Ciò significa che nel solo anno appena concluso sono morte più di 3 persone ogni giorno e si sono verificati quotidianamente oltre 1.520 infortuni per cause legate.

La cultura della sicurezza passa prima di tutto dalla prevenzione e dai controlli Per dare una risposta immediata alle denunce di infortunio e rendere più sicuri i luoghi di lavoro è indispensabile aumentare gli investimenti sul fronte della prevenzione e dei controlli, che si tratti di un’azienda o di un condominio (in cui si applica il Dlgs 81/2008). È l’obiettivo che Eurocert Spa, organismo di certificazione e ispezione riconosciuto dal ministero dello Sviluppo Economico, persegue da 23 anni attuando verifiche e ispezioni in tutta Italia. Sono vari gli ambiti in cui opera: dagli impianti elettrici e di messa a terra, impianti elevatori, linee vita e dispositivi di ancoraggio, sistemi anticaduta e cancelli motorizzati, attrezzature di lavoro (gru, carrelli, piattaforme autosollevanti, ponti, etc.), fino alle analisi delle acque per testare la potabilità delle reti idriche e prevenire i rischi legati all’eventuale presenza del pericoloso batterio della Legionella.

Con Eurocert Spa “La sicurezza degli edifici è in buone mani” “La sicurezza degli edifici è in buone mani”, è il motto di Eurocert Spa, che a livello nazionale opera attraverso una vasta struttura organizzativa che, oltre alla sede centrale di Granarolo Dell’Emilia (BO), conta 15 filiali sparse da Nord a Sud, isole comprese. Nata nel 1999, oggi la società bolognese è diventata un punto di riferimento per le aziende, per gli enti pubblici, per la Gdo e per gli edifici privati. Nell’ottica di perseguire un futuro efficiente nell’ambito della sicurezza e della salute nei luoghi lavoro, l’azienda continua a investire nella formazione dei propri operatori (oltre 200 tra dipendenti e collaboratori), nell’aggiornamento delle proprie competenze e nella sensibilizzazione della propria clientela alla cultura della sicurezza, al fine di offrire servizi sempre più di qualità e di supportare i cambiamenti delle città e delle aziende.