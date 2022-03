Borno, chi è l’uomo che ha confessato l'omicidio di Charlotte Angie

È Davide Fontana, milanese di 43 anni, dipendente di banca nella sua città, food/travel blogger per passione (sui social vanta un profilo Instagram con oltre 13 mila follower), l’uomo che ha confessato l’omicidio dell’attrice hard di 26 anni Charlotte Angie (nome d'arte di Carol Maltesi), i cui resti sono stati trovati a Borno, in provincia di Brescia. I due erano vicini di casa a Rescaldina (in provincia di Milano) e avevano avuto una relazione. Alle due abitazioni, nel centro del paese dell’hinterland milanese i carabinieri hanno posto i sigilli, così come alla macchina di lui parcheggiata nel cortile: quella della vittima, che Fontana ha usato per trasportarne il cadavere fatto a pezzi, è in una via limitrofa. L’uomo si è recato ieri sera alle 22.39 presso la caserma dei carabinieri di Brescia, dove poi è stato fermato ed è finito in carcere. La notizia viene riportata dal Corriere della Sera.