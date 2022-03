Borno, trovato cadavere donna fatto a pezzi: si indaga per omicidio

I resti del corpo sono stati trovati dentro alcuni sacchi neri in un dirupo. I carabinieri stanno provando a risalire all’identità della vittima in base alle denunce di scomparsa presentate in alta Valle Camonica negli ultimi tempi

