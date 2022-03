Incidente sul Lago di Garda, chiesta la condanna per i due turisti

Il pubblico ministero di Brescia Maria Cristina Bonomo ha chiesto la condanna a 6 anni e 6 mesi per Patrick Kassen e a 4 anni e due mesi per Christian Teismann, i due tedeschi che la sera del 19 giugno scorso nelle acque del lago di Garda, erano bordo del motoscafo Riva che ha travolto l'imbarcazione sulla quale erano fermi Umberto Garzarella, 37 anni, e Greta Nedrotti, 24 anni, entrambi morti.

Le accuse

"Nessuno avrebbe potuto scambiare l'impatto con altro che non fosse una barca. Solo con una lettura partigiana ed intellettualmente disonesta si può ignorare che la luce del gozzo fosse visibile e la velocità con la quale il motoscafo Riva travolge la barca" ha detto in aula il pm nella sua requisitoria. "Non serve un grande sforzo invece per percepire la violenza, la forza distruttiva del Riva. Come ha potuto non vedere? Solo una totale assenza di lucidità del pilota Patrick Kassen lo ha reso possibile. Hanno consumato alcolici per tutto il pomeriggio" è la tesi dell'accusa.