Laura Ziliani, venerdì nel Bresciano i funerali dell'ex vigilessa

Saranno celebrati venerdì alle 15 nella parrocchia di Chiesanuova (Brescia), i funerali di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù scomparsa l'8 maggio e ritrovata senza vita l'8 agosto nel paese dell'Alta Vallecamonica, vicino al fiume Oglio. La salma sarà poi sepolta al cimitero Vantiniano.

Le figlie chiedono di partecipare al funerale

Gli avvocati di Paola e Silvia Zani, due delle tre figlie della donna che sono in carcere dal 24 settembre con l'accusa di omicidio, chiederanno di far partecipare le loro assistite al funerale della madre. L'ultima parola sarà del pubblico ministero Caty Bressanelli, titolare dell'inchiesta in cui è coinvolto anche Mirto Milani, fidanzato della figlia maggiore di Laura Ziliani e pure lui detenuto in carcere.