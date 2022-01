Giorno della Memoria: le celebrazioni a Milano

Visite al Memoriale della Shoah, incontri e il tradizionale concerto al Conservatorio sono alcune delle iniziative organizzate in città per il 27 gennaio

Visite al Memoriale della Shoah di nuovo in presenza, ma anche online come lo scorso anno, e ancora incontri, posa di pietre d'inciampo e concerti. Sono tante le iniziative a Milano in occasione del Giorno della Memoria.

Le visite al Memoriale

Al Memoriale tornano il 27 gennaio dalle 9:30 alle 20 le visite gratuite ma con biglietto da prendere su ticketone. Visite sia libere che guidate per conoscere a fondo il luogo da cui partivano i vagoni piombati con i deportati verso i campi di concentramento.

Posate le pietre d'inciampo

Oggi 26 gennaio sono state posate delle pietre d'inciampo davanti alle case di 13 deportati nei campi di sterminio, fra cui il giornalista Alfredo Violante, zio dell'ex presidente della Camera Luciano, e Ettore Barzini, fratello del giornalista Luigi, ucciso a Mathausen. Una posa a cui ne seguiranno altre 11 il primo marzo.

La diretta social con le guide del Memoriale

Giovedì 27 alle si terrà partirà la diretta sulla pagina Instagram della Fondazione del Memoriale in cui le 30 guide del Memoriale saranno a disposizione degli spettatori per rispondere a domande e curiosità.

Il concerto al Conservatorio

Sempre il 27, alle 20:30 si terrà il tradizionale concerto al Conservatorio. "Siamo onorati di poter tornare ad accogliere in presenza i visitatori in questa giornata così significativa per tutti noi - ha detto Roberto Jarach, Presidente della Fondazione Memoriale della Shoah - Quella contro l'Indifferenza è una battaglia che deve essere combattuta tutti i giorni, ma oggi più che mai vogliamo ricordare i danni irreversibili in cui si incorre ogni volta che ci giriamo dall'altra parte e fingiamo di non vedere violenza e sofferenza".