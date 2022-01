Giornata della Memoria 2022: le celebrazioni a Torino

Cerimonie istituzionali, eventi online e in presenza, spettacoli teatrali e incontri dedicate ai ragazzi delle scuole, sono alcune delle iniziative organizzate per il 27 gennaio

Cerimonie istituzionali, eventi online e in presenza, spettacoli teatrali e iniziative dedicate ai ragazzi delle scuole, sono alcuni degli eventi in programma a Torino tra oggi e domani, giovedì 27 gennaio, per celebreare la Giornata della Memoria. (LE CELEBRAZIONI A MILANO E ROMA)

Commemorazione ufficiale al Cimitero Monumentale

Alle ore 9.30 al Cimitero Monumentale si terrà la commemorazione ufficiale el'omaggio alle lapidi dei Caduti, una Cerimonia istituzionale in ricordo dello sterminio del popolo ebraico, degli internati militari e di tutti i deportati nei campi nazisti. In osservanza alla vigente normativa in materia di prevenzione epidemiologica, non verrà formato alcun corteo, la cerimonia avrà inizio direttamente presso le lapidi.

Le celebrazioni in Sala Rossa

Alle ore 11.30 le celebrazioni ufficiali proseguiranno in Sala Rossa, Palazzo Civico – piazza Palazzo di Città 1 e online, alla presenza del sindaco, della presidente del Consiglio Comunale e delle autorità. Orazione ufficiale di Fabio Levi. La celebrazione verrà proposta in diretta streaming sui canali multimediali della Città di Torino.

“Vogliamo ricordare!” alla biblioteca Civica

Alle 14.00 appuntamento alla biblioteca civica A. Passerin d’Entrèves, via Guido Reni 96/15, con “Vogliamo ricordare!”. “Perché la memoria del male non riesce a cambiare l’umanità? A che serve la memoria?” Letture e testimonianze sulla Shoah, rivolte ai bambini delle classi quarte e quinte delle Scuole Primarie, con momenti di condivisione di pensieri ed emozioni, per educare a non dimenticare mai. Educare a non sottovalutare i segni quotidiani, ad ambire a un futuro fatto sì di sacrifici, ma finalizzato alla crescita di “brave persone”, che non chiudano gli occhi davanti ai problemi ma si sforzino di migliorarsi e migliorare il mondo in cui vivono.

“Il diario di Anna Frank” al Teatro Regio

Alle 20 al Teatro Regio Torino, in piazza Castello 215, in scena “Il diario di Anna Frank”, un’opera contemporanea scritta sulle parole della giovane ebrea divenuta simbolo della Shoah. Un intenso “one-woman show”, sviluppato in 21 toccanti episodi e costruito interamente intorno alla sua figura, interpretata dal soprano Shira Patchornik. Il nuovo allestimento del Teatro Regio – per la regia di Anna Maria Bruzzese, le scene di Claudia Boasso e gli effetti di Controluce-Teatro d’Ombre – restituisce con immaginifica delicatezza il mondo vissuto e vagheggiato da Anna. I suoi stati d’animo, le angosce e le paure rivivono nella musica del compositore russo Grigorij Frid, capace di rileggere per i giovani d’oggi l’atroce dramma del Novecento europeo. Giulio Laguzzi dirige l’Orchestra Teatro Regio Torino. Versione in lingua italiana A cura di: Teatro Regio Torino nell’ambito delle manifestazioni realizzate in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà – con il patrocinio della Comunità Ebraica di Torino.

Al Polo del ‘900 “Un brano, tre città: un progetto musicale tra Torino, Glasgow e Rostov sul Don”

Alle 18 nella Sala ‘900 del Polo del ‘900, via del Carmine 14, si terrà “Un brano, tre città: un progetto musicale tra Torino, Glasgow e Rostov sul Don”. Nel Giorno della Memoria, l’Associazione Ensemble Xenia organizza la proiezione del cortometraggio dedicato al nuovo brano per giovani musicisti, scritto appositamente dal musicista Oleg Ponomarev per il progetto di commemorazione dell’Olocausto realizzato dall’associazione insieme alle città di Glasgow (promotrice dell’idea e gemellata con Torino) e Rostov sul Don. Al termine della proiezione il brano sarà eseguito dal vivo da alcuni giovani musicisti di Torino.

Evento online, pubblicazione del percorso multimediale su Primo Levi

Pubblicazione nella sezione Storie e percorsi dell’Hub 9centRo del percorso multimediale su Primo Levi nell’ambito del progetto integrato del Polo del ‘900 Archivi con-nessi. Il percorso sarà disponibile sul portale 9centRo all’indirizzo https://archivi.polodel900.it/percorsi-tematici/ A cura di: Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci onlus - in collaborazione con Centro Internazionale di Studi Primo Levi.

Evento online, “Il Giorno della Memoria tra cinema e storia”

Alle 8.30 e alle 9.30 si terrà l'evento online "Il Giorno della Memoria tra cinema e storia". L’iniziativa è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado; è curata dal Museo Nazionale del Cinema e dal Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, e prevede proiezioni gratuite in streaming, rivolte alle scuole al Cinema Massimo, seguite da incontri di approfondimento live-streaming e attività e laboratori con il Museo della Resistenza. Proiezioni Museo Nazionale del Cinema al Cinema Massimo (le proiezioni sono gratuite grazie al contributo di Agenzia Antonelliana Reale Mutua Assicurazioni) Secondarie II grado - Ore 8.30: Lezioni di persiano. Gilles, giovane ebreo, si finge persiano per sopravvivere a un campo di concentramento e inizia a dare lezioni di una lingua inventata ad un ufficiale nazista. Primarie (classi V) e Secondarie I grado - Ore 9.30: JoJo Rabbit. Una favola nera, ironica e toccante, che misura l’impatto della guerra e del nazismo sugli spiriti innocenti. Le scuole riceveranno il link per la visione del film a partire dalle ore 8 del 26/01 (il film potrà essere visto sino al giorno seguente). Il 27/01 alle ore 11 ci sarà la live-streaming di approfondimento sulla Giornata della Memoria. Percorsi con il Museo Diffuso della Resistenza Scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado - Percorso nei luoghi della Torino ebraica e delle leggi razziali oppure Laboratorio sulle Pietre d’inciampo (in classe a Torino o al Polo del ‘900).