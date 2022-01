Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sul fronte delle province, Milano fa registrare 3.087 nuovi casi, di cui 1.326 in città; Bergamo 778; Brescia 1.212; Como 508; Cremona 181; Lecco 208; Lodi 210; Mantova 244; Monza e Brianza 638; Pavia 489; Sondrio 91; Varese 998

In Lombardia a fronte di 70.842 tamponi e 3.671 ricoveri effettuati si registrano 8.844 nuovi casi di Covid-19, con un rapporto tra test effettuati e positivi del 12,4%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 265 (-2), quelle negli altri reparti sono 3.416 (+20). Sono 87 i nuovi decessi registrati, che portano il totale delle vittime a 36.614 da inizio pandemia. Sul fronte delle province, Milano fa registrare 3.087 nuovi casi, di cui 1.326 in città; Bergamo 778; Brescia 1.212; Como 508; Cremona 181; Lecco 208; Lodi 210; Mantova 244; Monza e Brianza 638; Pavia 489; Sondrio 91; Varese 998.