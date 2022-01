Covid, in terapia intensiva di ospedale Fiera ricoverati solo No vax

Solo pazienti No vax nella terapia intensiva dell'ospedale in Fiera Milano. Lo ha comunicato il commissario nazionale per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, in visita ieri negli hub di Gallarate e del Portello. Con lui, anche il coordinatore lombardo alla campagna vaccinale Guido Bertolaso. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

Le dichiarazioni

Ho parlato con la responsabile della parte ospedaliera" che gli ha comunicato come "in questo momento ci sono ricoverate 25 persone in terapia intensiva, tutte non vaccinate". Figliuolo ha quindi colto l'occasione per lanciare un nuovo appello: "I nostri concittadini che ancora esitano a vaccinarsi capiscano questo messaggio: è davvero davvero importante". Dello stesso avviso Guido Bertolaso: "La dimostrazione più chiara dell'esigenza di vaccinarsi è qui: questo centro di terapia intensiva che ha riaperto per terza volta in due anni e quelli che sono ricoverati in questo momento sono tutti pazienti che non si erano vaccinati". E ancora: "Si potrà essere vaccinati con Pfizer, Moderna oppure con il nuovo vaccino che verrà messo a disposizione".