Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Con 253.197 tamponi è di 28.372 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con una percentuale dell'11,2%.

7:03 - In Lombardia 28.372 casi e 3.411 ricoveri

Con 253.197 tamponi è di 28.372 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con una percentuale dell'11,2%. Cala leggermente il numero dei ricoverati, che sono 264 in terapia intensiva e 3.411 negli altri reparti, quindi cinque in meno. Sono, invece, 70 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 36.684. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 7.832 casi, di cui 3.028 in città, a Bergamo 2.686, a Brescia 4.714. a Como 1.461, a Cremona 1.103, a Lecco 880, a Lodi 512, a Mantova 1.635, a Monza 2.589, a Pavia 1.701, a Sondrio 426 e a Varese 2.041.