Massimo Ferrero, giovedì interrogatorio davanti al gip

Giovedì 9 dicembre è fissato l'interrogatorio di garanzia per Massimo Ferrero, il presidente dimissionario della Sampdoria arrestato due giorni fa insieme alla figlia Vanessa e ad altri per l'accusa di bancarotta in relazione al crac di quattro società. Ferrero è attualmente detenuto nel carcere di San Vittore a Milano. (L'ARRESTO)