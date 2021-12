Bancarotta, la figlia di Massimo Ferrero: "Gli sputerei in faccia"

"Mi padre io non vedo l’ora di sputarglie in faccia”, afferma in un'intercettazione telefonica Vanessa, figlia di Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, arrestato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola (Cosenza) per reati societari, bancarotta fraudolenta aggravata e false comunicazioni sociali. A riportare la notizia e l'intercettazione è il sito Gazzetta.it. La donna si trova ai domiciliari.

“Non ho fatto una cosa delle 16 denunce penali che c’ho”

Secondo quanto riporta Gazzetta.it, il 4 giugno 2021, la donna, intercettata nell'ambito dell'inchiesta, parla del padre al telefono con una conoscente: "Mi padre io non vedo l’ora di sputarglie in faccia... e mannallo a fanc... pure lui... i sordi... glie do’ n’ c... e foco ai capelli.... no? cioè me venisse a chiede!! in piena.... (incomprensibile) ...ti giuro non ce la faccio più!! cioè invece de dire amore scusa che ti ho messo in questa situazione di m... (incomprensibile) a pagà la galera quando i problemi so miei e non tuoi! Perdonami figlia diletta!! Così dovrebbe comportasse, hai capito? Cosa ti serve? Mangiare? L’università? Bere? No! Che non c’ho manco i soldi per la spesa!". E ancora: "Pure mi padre che... se lui c’ha l’Alzheimer... o un principio di schizofrenia... e nella mente si è convinto che tutti i problemi che c’ha è colpa mia... è un problema suo non mio!! Io non ho fatto una cosa delle 16 denunce penali che c’ho!! Una!! Una!! (...) Glielo devo di... non ce sta con la testa!! Sta fuori de testa!! a me non me ne frega un c... io me voglio levà da sto ginepraio!! Io me voglio levà!! Io voglio lavorare... farmi i c... miei... devono mori!! Capito? Che sto così per loro!".