Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 2.809 a fronte di 124.960 tamponi effettuati i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 2,2%.

A differenza di quanto farà il Veneto, come annunciato dal suo presidente Luca Zaia, la Lombardia "proseguirà a fare i tamponi" anche ai no-vax, perché sono necessari per poter sequenziare il virus. A riferirlo in un'intervista a La Stampa è l'assessore lombardo al Welfare Letizia Moratti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

9:07 - Moratti: "Tamponi anche ai no vax, sono necessari"

A differenza di quanto farà il Veneto, come annunciato dal suo presidente Luca Zaia, la Lombardia "proseguirà a fare i tamponi" anche ai no-vax, perché sono necessari per poter sequenziare il virus. A riferirlo in un'intervista a La Stampa è l'assessore lombardo al Welfare Letizia Moratti che precisa: "Noi sequenziamo tutti quelli positivi alla ricerca di varianti. I numeri del contagio nel resto d'Europa sono "preoccupanti" e anche in Lombardia i contagi sono in aumento. "Per questo ci aspettiamo un peggioramento della situazione", dichiara la vicepresidente della Regione secondo la quale servono "misure più restrittive" a partire dall'"obbligo di mascherina all'aperto, in tutta Italia, a prescindere dagli assembramenti". In ogni caso Moratti si aspetta che il Natale "sarà sicuramente più sereno rispetto all'anno scorso", e questo "grazie ai vaccini". L’assessore Moratti non è per l'obbligo vaccinale. "Preferisco convincere piuttosto che obbligare - afferma - e, come detto, i numeri ci danno ragione".

7:56 - Lavoratori in nero e con Green pass scaduto nel Comasco

Cinque lavoratori in nero sono stati scoperti dai militari della guardia di dinanza di Como durante controlli in attività commerciali. Due sono stati trovati dai finanzieri di Olgiate comasco: uno albanese e l'altro venezuelano, quest'ultimo privo di documenti ed è stato accompagnato alla questura di Como per la notifica dei provvedimenti amministrativi. I finanzieri di Erba hanno, invece, trovato altri tre lavoratori in "nero", italiani. Il primo lavorava in un bar pasticceria, gli altri due in un ristorante-pizzeria. In entrambi i casi è stata stata chiesta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco la sospensione dell'attività, in quanto i lavoratori in nero superavano la soglia del 10% della totalità di quelli impiegati. Sono stati inoltre verificati i "green pass" e a Inverigo è stato trovato un lavoratore con il documento scaduto. Sanzionati il lavoratore e il datore di lavoro per omessa vigilanza sulla validità del certificato. Nella zona del Lago di Pusiano, i finanzieri, con personale dell'A.T.S. di Cantù, in un ristorante, hanno trovato una situazione di carenza del rispetto delle norme igieniche e delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'A.T.S. ha disposto la chiusura del locale.



7:54 - In Lombardia 2.809 casi per 124.960 tamponi

Sono 2.809 a fronte di 124.960 tamponi effettuati i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 2,2%. In terapia intensiva sono ricoverati in 114 (+3) mentre quelli non in terapia intensiva sono 912 (+19). Sono 15 le vittime per un totale di 34.428 dall'inizio della pandemia. I nuovi casi per provincia: a Milano sono 961, di cui 419 a Milano città, a Bergamo 117, a Brescia 348, a Como 135, a Cremona 93, a Lecco 83, a Lodi 53, a Mantova 124, a Monza e Brianza 299, a Pavia 134, a Sondrio 40 e a Varese 327.